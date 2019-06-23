В Грозном ликвидировали неизвестного, с ножом напавшего на полицейских

В Грозном силовики ликвидировали злоумышленника, который с ножом напал на сотрудников ДПС, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по Чечне.

Нападение произошло, когда правоохранители остановили иномарку для проверки документов. Однако водитель в ответ с ножом напал на полицейского и сотрудника Росгвардии.

— Ответным огнём нападавший уничтожен. В автомобиле обнаружено и изъято гладкоствольное ружьё. Оба сотрудника правоохранительных органов для оказания медицинской помощи доставлены в больницу, — говорится в сообщении.