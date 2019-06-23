В МИД Украины оценили шансы России на возвращение в Совет Европы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что у России высокие шансы на возвращение в Совет Европы. Но этот процесс не будет безвозмездным. Некоторые страны хотят "использовать это возвращение".

— Поскольку многие европейские страны таким образом хотят купить прогнозируемость в отношениях с РФ. Они хотят иметь рычаг влияния на РФ и держать её в Совете Европы. Считаю, это ошибочная стратегия, — заявил Климкин в интервью украинскому Пятому каналу.

Отметим, сегодня страны Совета Европы выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕ.

Напомним, в 2014 году российских парламентариев лишили в Совете ряда прав из-за событий на Украине и воссоединения России с Крымом. Тогда Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях.