В Тбилиси участники протестов перекрыли центральный проспект Руставели

Участники акции протеста в Тбилиси перекрыли центральный проспект Руставели и вновь скандируют лозунги с требованием отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии.
Протестующим раздают плакаты оскорбительного характера в отношении председателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили. Люди требуют освободить всех ранее задержанных активистов, сообщает Rustavi 2.
Как писал Лайф, 20 июня грузинский парламент осадили оппозиционеры из-за появления российских депутатов на форуме в здании. Вскоре протест набрал обороты и перерос в массовые акции. Президент Грузии назвала Россию врагом и обвинила в организации беспорядков. В ответ на "русофобскую провокацию" президент РФ Владимир Путин запретил полёты в Грузию с 8 июля. Цель запрета — обеспечение безопасности россиян.
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