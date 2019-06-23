Медведев поздравил выпускников с окончанием школы

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил выпускников школ с окончанием средней ступени образования.

Поздравляю всех выпускников с окончанием школы! — написал глава кабинета министров в посте в "Фейсбуке".

21 июня российских выпускников поздравил президент Владимир Путин. Он пожелал молодым людям найти профессию по душе, отметив, что окончившим школу юношам и девушкам предстоит много забот.

Как сообщал Лайф, сегодня в Санкт-Петербурге проходит масштабный праздник выпускников "Алые паруса". Ожидается, что в этом году посмотреть шоу соберётся около полутора миллионов человек. Смотрите интерактивную гид-карту Лайфа, чтобы не потеряться и, главное, не пропустить проход брига.

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