Медведев поздравил выпускников с окончанием школы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил выпускников школ с окончанием средней ступени образования.
— Поздравляю всех выпускников с окончанием школы! — написал глава кабинета министров в посте в "Фейсбуке".
21 июня российских выпускников поздравил президент Владимир Путин. Он пожелал молодым людям найти профессию по душе, отметив, что окончившим школу юношам и девушкам предстоит много забот.
Как сообщал Лайф, сегодня в Санкт-Петербурге проходит масштабный праздник выпускников "Алые паруса". Ожидается, что в этом году посмотреть шоу соберётся около полутора миллионов человек. Смотрите интерактивную гид-карту Лайфа, чтобы не потеряться и, главное, не пропустить проход брига.
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