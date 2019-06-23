В графике Путина на саммите G20 в Японии нет встречи с Зеленским

В планах президента России Владимира Путина на саммите G20 в Осаке нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— В графике [встречи] нет, — сказал официальный представитель Кремля РИА "Новости".

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о намерении Владимира Зеленского полететь на саммит G20 в Японию. По словам главы украинского МИД, Зеленский планирует провести ряд встреч, в том числе с российским лидером.

Напомним, саммит "Большой двадцатки" пройдёт в Осаке 28 и 29 июня.