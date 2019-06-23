Тысячи выпускников собрались в Петербурге на "Алых парусах" – видео

На грандиозный праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге продолжают приходить гости. Более 700 тысяч человек уже собрались на берегах Невы, чтобы увидеть ежегодное масштабное действо и не пропустить проход брига с алыми парусами.

"Алые паруса", которые уже многие годы являются мировым событием, визитной карточкой Северной столицы и всей России, состоятся уже сегодня в 22:00, а закончится праздник в 03:00. Ожидается, что в этом году посмотреть шоу соберётся около полутора миллионов человек.

Во время праздника на Дворцовой площади Лайф снимет гигараму. Это фото 360° настолько высокого разрешения, что при увеличении можно будет разглядеть лица всех выпускников на Дворцовой площади.

До момента, когда паруса брига, наполненные ветром, пройдут сквозь залпы фейерверков, остаётся совсем немного времени, а пока можно посмотреть интерактивную карту мероприятия, которую составил Лайф. Ознакомиться с ней можно здесь.