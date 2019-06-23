В Совфеде прокомментировали бойкот грузинских кинотеатров

Москва может пойти на новые ограничительные меры в отношении Тбилиси, если Грузия продолжит позволять себе дискриминационные шаги в отношении русскоязычных. Об этом в "Фейсбуке" написал член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

— Не исключаю, что продолжение антироссийской истерии в Грузии может вынудить нас к принятию дополнительных ответных мер, выходящих за пределы туристического эмбарго, — отметил сенатор.

Клинцевич назвал приостановку показов на русском языке сетью кинотеатров Cavea Cinema бойкотом русскоговорящих зрителей.

Комментируя прекращение с 8 июля авиасообщения между РФ и Грузией, парламентарий отметил, что, из опыта, даже страна с отлаженной туристической инфраструктурой не смогла найти замену российским туристам.

Как писал Лайф, 20 июня грузинский парламент осадили оппозиционеры из-за появления в здании российских депутатов на форуме. Вскоре протест набрал обороты и перерос в массовые акции. Президент Грузии назвала Россию врагом и обвинила в организации беспорядков. В ответ на "русофобскую провокацию" президент РФ Владимир Путин запретил полёты в Грузию с 8 июля. Цель запрета — обеспечение безопасности россиян.