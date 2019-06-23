США планируют ужесточить санкции в отношении Ирана

По предварительным данным, с соответствующим объявлением 24 июня должен выступить американский лидер Дональд Трамп.

Вашингтон планирует в ближайшее время официально заявить об ужесточении санкций в отношении Тегерана, сказал вице-президент США Майкл Пенс.

— Мы ожидаем, что завтра (24 июня. — Прим. Лайфа) президент объявит об очередном раунде санкций в ответ на сбитый Ираном американский беспилотник, а также на атаку на два танкера в (Оманском. — Прим. Лайфа) заливе, которая явно была совершена Ираном, — цитирует политика телеканал CBS.

При этом он отказался прокомментировать заявления СМИ, что глава Белого дома приказал Пентагону атаковать компьютерные системы Тегерана в ответ на сбитый американский беспилотник.

Трамп в "Твиттере" признался, что ждёт понедельника, чтобы объявить о новых антииранских санкциях.

— С нетерпением жду дня, когда на Иран будут наложены санкции и они (иранцы. — Прим. Лайфа) вновь станут созидающей и процветающей нацией,— написал он.

Ранее президент США заявил о намерении продолжать переговоры по ядерной сделке с Ираном.

Напомним, Иран сбил американский разведывательный беспилотник. В Тегеране уверяют, что тот находился в воздушном пространстве страны. США же утверждают, что он летел в 34 километрах от границы. Сообщалось, что Трамп уже одобрил удары по Ирану, но затем передумал. До этого инцидента 13 июня в Оманском заливе было атаковано два танкера — Front Altair и Kokuka Courageous. Власти США возложили ответственность за произошедшее на Иран, который считает обвинения Америки необоснованными.