Беглов поздравил выпускников на "Алых парусах"

Глава города пожелал подрастающему поколению исполнения желаний и успехов в будущем.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил выпускников школ в рамках праздника "Алые паруса".

Глава города поблагодарил родителей и педагогов вчерашних школьников. Он также рассказал, что в этом году Петербург получил большой подарок — новый бриг "Россия", который и стал символом ежегодного праздника.

— Дерзайте! Мечтайте! Любите! И я прошу вас, все ваши задуманные желания, которые вы загадаете в эту ночь перед алыми парусами, пусть исполнятся! — обратился к выпускникам Беглов.

Он также пожелал успехов и счастья выпускникам в будущем и отметил, что "Петербург нуждается в таланте выпускников", их энергии и любви. Градоначальник признался, что когда-то, так же как и сегодняшние выпускники, верил в алые паруса.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге проходит ежегодный праздник выпускников "Алые паруса". На берегах Невы собралось более 700 тысяч человек. Лайф ведёт прямую трансляцию с места событий.