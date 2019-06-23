Помпео рассказал, зачем Трамп отправил письмо Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну письмо с целью создать хорошую почву для переговоров по денуклеаризации корейского полуострова. Об этом журналистам заявил госсекретарь США Майк Помпео.

— Я могу подтвердить, что письмо было действительно отправлено. Надеюсь, это даст нам хорошую основу, чтобы начать продолжение важных обсуждений с северокорейцами для денуклеаризации полуострова, — заявил Помпео.

Ранее Лайф сообщал, что северокорейский лидер получил "отличное" письмо от Дональда Трампа и отметил, что ценит "смелость" своего коллеги.