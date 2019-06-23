Кейт Миддлтон готовила подарок на день рождения принца Уильяма целый год

Ей пришлось "прятать" сюрприз для супруга у сестры, светской львицы Пиппы Миддлтон.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон потратила целый год на подготовку подарка к 37-летию мужа — принца Уильяма. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на источник в королевской семье.

Кейт Миддлтон вручила сделанный вместе с детьми семейный альбом с фотографиями и рисунками принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

— Можно сказать, что это своеобразное напоминание Уильяму о том, что действительно важно. Альбом создавался с большой любовью, — поясняет инсайдер.

Готовый подарок герцогиня Кембриджская "прятала" у сестры, Пиппы Миддлтон, чтобы супруг не увидел сюрприз раньше времени.

Согласно информации источников, принц Уильям пришёл в восторг от подарка жены и детей, над которым "они работали целый год".