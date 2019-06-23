В Челябинске мужчина в форме полицейского сбил двух человек — видео

В пресс-службе регионального ГУ МВД отметили, что задержанный не работает в полиции в настоящее время.

Два человека пострадали в результате инцидента в Челябинской области, сообщает портал "Новости Челябинска". В Сети появилось видео с места происшествия.

Очевидцы рассказали, что мужчин сбил их сосед, бывший полицейский.

— Он полицейский в отставке, просто форму носит. Говорят, контуженый, —призналась журналистам местная жительница Екатерина.

По её словам, 23 июня бывший сотрудник правоохранительных органов сбил мужчину во дворе дома. Муж Екатерины поспешил на помощь, увидев, что водитель автомобиля хочет сбить его ещё раз.

— Пока муж его (водителя. — Прим. Лайфа) отвлёк, друг того парня оттащил его к подъезду. В этот момент он пришёл в себя и начал нарываться, материться, кричать: "За что?" Выбежал из подъезда, а тот снова по газам — и сбил обоих, причём по этому парню проехал и ещё буксовал на нём, —рассказала женщина.

Она также рассказала, что на место прибыли сотрудники полиции и задержали водителя автомобиля.

В пресс-службе регионального ГУ МВД отметили, что задержанный не работает в полиции в настоящее время.

— Происшествие зарегистрировано, проводится проверка, по её результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, — цитирует сообщение пресс-службы издание.