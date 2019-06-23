В Сирии неизвестные вывели из строя пять подводных нефтепроводов

Диверсанты в Сирии вывели из строя пять морских нефтепроводов в районе города Баньяс. Об этом в "Фейсбуке" сообщило нефтяное министерство страны.

— Вчера поступило сообщение об утечке нефти в акватории в Баньясе. Специалисты-подводники сирийской нефтяной компании провели разведку для обнаружения утечки под водой, в результате чего были обнаружены внешние повреждения пяти трубопроводов, — отмечается в сообщении.

Подача нефти будет возобновлена в ближайшие часы после того, как специалисты проведут все необходимые ремонтные работы.