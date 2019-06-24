Два американских военных самолёта провели разведку у берегов Крыма

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Фото © Flickr / aceebee

На вопрос патрулирования чужой территории отреагировал парламентарий региона, заявив, что "США пора прекратить слежку за российским полуостровом".

Два американских военных самолёта провели разведку у берегов Крыма, а также над Донбассом. Об этом информирует мониторинговый ресурс PlaneRadar.

В 07:40 мск беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии. Летательный аппарат пересёк территорию Болгарии, после чего в 12:25 отправился в разведывательный полёт над линией разграничения в Донбассе. Global Hawk находился в данном регионе почти 3,5 часа, а далее отправился к Черноморскому побережью России.

В 19:55 мск патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon поднялся в воздух с того же аэродрома. В 20:55 он провёл патрулирование в 32 км от береговой линии Севастополя.

Подобные манёвры никак не вяжутся с политикой дружеских или, по крайней мере, партнёрских отношений. Властям США пора уже прекратить слежку за российским полуостровом и переключиться на охрану своих границ, — прокомментировал ситуацию РИА "Новости" крымский парламентарий Иван Шонус.

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