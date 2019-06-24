Нашествие крыс вынудило Елизавету II уехать из Букингемского дворца

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Фото © Instagram/kensingtonroyal

В Букингемском дворце проведут комплекс дезинсекционных мероприятий после того, как на кухне в королевской резиденции заметили крысу, пишет газета The Sun.

По данным издания, королева Елизавета II "в ужасе" покинула дворец, в то время как её подданные ужесточают борьбу с грызунами и проводят серию инструктажей для всех обитателей резиденции.

Как уточняется, крысы и мыши — популярная проблема для жителей британской столицы, особенно тех, кто живёт в старых домах.

Ранее сообщалось, что королеву планировали "выселить" в 2025 году в связи с ремонтом резиденции.

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