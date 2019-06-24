ЦИК Украины зарегистрировала более 3,3 тысячи кандидатов в депутаты Рады

Регистрация продлится до 25 июня включительно, а до 8 июля претенденты имеют право снять свою кандидатуру с выборов.

ЦИК Украины зарегистрировала 212 кандидатов в депутаты Верховной рады и 430 кандидатов, включённых в списки политических партий. Парламентские выборы в стране состоятся 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

— По состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидата в народные депутаты, в том числе баллотирующихся в порядке самовыдвижения — 1319, выдвинутых политическими партиями — 274, — говорится в сообщении ЦИК.

Также ведомство зарегистрировало кандидатов от политических партий "Батьковщина" (206 человек) и "Оппозиционный блок" (224).

Кроме того, по состоянию на 23 июня ЦИК зарегистрировала 1743 кандидата в депутаты Рады, входящих в избирательные списки 12 политических партий.

Регистрация кандидатов продлится до 25 июня включительно. Возможность снятия кандидатуры с выборов у претендентов на депутатский мандат и их политических партий существует до 8 июля.