В США на 101-м году жизни скончался музыкант Дэйв Бартоломью

В США на 101-м году жизни умер музыкант, композитор и аранжировщик Дэйв Бартоломью, творивший в жанрах ритм-н-блюз, джаз и рок-н-ролл. Об этом сообщает Associated Press. — Ему было 100 лет и шесть месяцев, тело просто не выдержало, —рассказал сын музыканта, Дэйв Бартоломью — младший. При жизни Бартоломью написал такие композиции, как Ain’t That a Shame, I’m Walkin, Let the Four Winds Blow и многие другие. Он также прижизненно был включён в Зал славы рок-н-ролла и Зал славы авторов песен. Рождённый в 1918 году, Бартоломью обучался игре на трубе у Питера Девиса, который в своё время был наставником Луи Армстронга. У музыканта остались жена, восемь детей и 25 внуков.