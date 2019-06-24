В Башкирии мужчина с ножом напал на людей, три человека погибли

В Башкирии вооружённый ножом мужчина напал на людей. В результате ЧП погибло три человека. Об этом ТАСС сообщили в региональном МВД.

Инцидент произошёл в деревне Ибрагимово Кармаскалинского района в Башкирии. Отмечается, что мужчина напал на свою сестру, а также на двух соседей-пенсионеров. Кроме того, с ножевыми ранениями за помощью обратилось ещё два местных жителя.

Полиция сумела нейтрализовать преступника, нанеся ему ранение в ногу. Позже он скончался при оказании медицинской помощи.