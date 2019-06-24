Советник экс-президента Грузии: Агрессия не должна касаться российских туристов

Проявления агрессивного поведения жителями Грузии не должны касаться российских туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Каху Кожоридзе, советника бывшего президента страны Георгия Маргвелашвили.

— Агрессия ни в коем случае не должна переходить на конкретных рядовых граждан, в том числе, конечно же, на российских туристов, которые находятся в Грузии. Это мы должны сделать не потому, что нашей экономике нужны их деньги, а в первую очередь потому, что нашей чести, истории, культуре нужны достойные [примеры] поведения, — заявил он.

Напомним, масштабная акция протеста, последовавшая в ответ на предложение российскому делегату стать спикером в парламенте Грузии, привела к приостановке гражданского авиасообщения со страной с 8 июля, чтобы отдыхающие там россияне успели покинуть регион. Кроме того, грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию.