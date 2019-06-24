Жена Саакашвили вместе с сыном пришла поддержать митингующих в Тбилиси

Супруга бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс вместе с сыном приехала на митинг в центре Тбилиси, чтобы выразить поддержку протестующим. Трансляцию с места событий вела телекомпания "Пирвели".

— Я нахожусь тут как мать двух грузин. Я очень хочу жить в этой стране, в свободной стране, где российское влияние невелико, — сказала она журналистам.

При этом Рулофс добавила, что с Москвой можно иметь экономические и дружественные отношения, и высказалась за приём российских туристов.

В Facebook она опубликовала свои фотографии с демонстрации и отметила, что своим появлением хотела выразить солидарность с митингующими.

Ранее советник бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили заявил, что проявления агрессивного поведения жителями Грузии не должны касаться российских туристов.

Напомним, масштабная акция протеста, последовавшая в ответ на предложение российскому делегату стать спикером в парламенте Грузии, привела к приостановке гражданского авиасообщения со страной с 8 июля, чтобы отдыхающие там россияне успели покинуть регион. Кроме того, грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию.