Умер актёр из фильма "Овод" Андрей Харитонов

Вдова поблагодарила коллег, друзей и зрителей, что помогли им прожить "этот страшный год".

Советский и российский актёр театра и кино Андрей Харитонов скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщил режиссёр Виталий Манский на своей странице в Facebook.

— Не стало Андрея Харитонова... Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит, — написал в соцсети режиссёр-документалист.

— Андрея сегодня не стало… Ушёл из жизни всеми любимый, талантливый и необыкновенно красивый человек. Низкий поклон его коллегам по театру, друзьям, зрителям, которые помогли нам прожить этот страшный год. Похоронен Андрей будет в Киеве, — подтвердила уход супруга вдова актёра Ольга Смирягина.

Сообщалось, что Харитонов боролся с онкологическим заболеванием. В мае 2018 года его экстренно госпитализировали.

Андрей Харитонов прославился благодаря ролям в таких фильмах, как "Овод", "Жизнь Клима Самгина", "Человек-невидимка", "Тайна "Чёрных дроздов", и многих других. Также актёр сыграл немало ролей в Малом театра и Театре наций.