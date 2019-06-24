СМИ: США планируют ввести новые санкции в отношении Китая

Администрация президента США Дональда Трампа может потребовать, чтобы оборудование нового поколения 5G разрабатывали за пределами Китая, пишет Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По данным издания, в Вашингтоне уже обсуждают данное решение и успели побеседовать с представителями технологических компаний.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов делиться технологиями 5G с партнёрами.

Напомним, в апреле Трамп пообещал американцам, что в скором времени у населения страны появится доступ к беспроводной связи пятого поколения. Он отметил, что от успехов в развитии связи зависит исход торговой войны с Китаем.