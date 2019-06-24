Командиром на МКС вновь стал россиянин

Россиянин Олег Кононенко передал командование Международной космической станцией (МКС) другому гражданину РФ — Алексею Овчинину — перед возвращением на Землю 25 июня. Об этом сообщило Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА).

На МКС вместе с Овчининым останутся американцы Ник Хейг и Кристина Кук. К экипажу станции 21 июля присоединятся россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган, которые прилетят на "Союзе МС-13".

Согласно данным головного научного института "Роскосмоса" — ЦНИИмаш, отстыковка пилотируемого корабля "Союз МС-11" от МКС предполагается 25 июня в 02:24 мск, а посадка — в 05:48. На землю вместе с Кононенко вернутся канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн, которые провели на станции 204 дня.