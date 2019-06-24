Япония может разрешить импорт российской курятины

Япония планирует разрешить ввоз российской курятины на территорию страны, пишет издание Nikkei Asian Review.
По предварительным данным, соответствующее соглашение должны подписать президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ в ходе встречи на полях саммита G20 в Осаке.
При этом Токио планирует проверять продукт не только на месте, но и по прибытии в страну. Также отмечается, что пропускать предлагают курятину только из Брянской и Тульской областей.
Как отмечают авторы статьи, снятия запрета на импорт российской домашней птицы следует ждать не раньше 2020 года. В рамках ожидаемого соглашения страны также должны договориться о расширении производства отечественных мясных продуктов для рынков Японии.
Ранее Лайф писал, что в Японии не считают возможным заключение окончательного соглашения с РФ по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов в ходе саммита "Большой двадцатки" в Осаке.
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