Камбин РФ назвал условие, при котором сохранится транзит газа через Украину

Россия может сохранить транзит газа через Украину после 2019 года в случае урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом". Об этом журналистам рассказал первый замглавы аппарата Правительства РФ Сергей Приходько.

— Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины", — заявил представитель кабмина.

Как ранее писал Лайф, "Нафтогаз" предложил "Газпрому" альтернативу транзитному договору в виде заключения контракта на своп газа.