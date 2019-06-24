Следователи возбудили дело по факту убийства трёх человек в деревне в Башкирии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после убийства трёх человек в деревне Ибрагимово Кармаскалинского района Башкортостана. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Отмечается, что дело возбуждено в отношении местного жителя 1972 года рождения, который получил ранение в ходе задержания. Позже он скончался.

Напомним, что вечером 23 июня в Башкирии мужчина напал с ножом на местных жителей, в результате чего три человека погибли и два получили ранения.