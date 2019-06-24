В Словакии два МиГ-29 поднялись в воздух из-за проблем у пассажирского лайнера

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Фото © Flickr / Mikhail Serbin

Два истребителя МиГ-29 Военно-воздушных сил Словакии поднялись в воздух над республикой с целью сопровождения самолёта Airbus A320 авиакомпании Ernest рейса Милан — Харьков. Об этом сообщается на портале Airlive в "Твиттере".

Истребители вылетели с авиабазы Слиач в связи с тем, что пассажирский лайнер перестал отвечать диспетчерам. Согласно порталу, очевидцы слышали хлопки прошедших сверхзвуковой барьер истребителей.

Когда сообщение между диспетчерским центром и самолётом было восстановлено, воздушное судно продолжило выполнять рейс без сопровождения.

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