Фанаты приписали Ольге Бузовой беременность

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Фото © Instagram/buzova86

Российская певица Ольга Бузова опубликовала в "Инстаграме" видео с подписью "берименя", однако её поклонники прочитали пометку как "беременная".

Фанаты звезды переполошились, прочитав подпись, после чего принялись поздравлять "будущую маму", пока им не указали на ошибку.

Сначала прочитала как "беременна", — прокомментировала _elviiiiira_.

Может, это судьба, что мы все читаем #беременная, — пишет marina_guseva1903.

На видео певица танцует под композицию собственного исполнения "Бери меня".

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