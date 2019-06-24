Фанаты приписали Ольге Бузовой беременность

Российская певица Ольга Бузова опубликовала в "Инстаграме" видео с подписью "берименя", однако её поклонники прочитали пометку как "беременная".
Фанаты звезды переполошились, прочитав подпись, после чего принялись поздравлять "будущую маму", пока им не указали на ошибку.
— Сначала прочитала как "беременна", — прокомментировала _elviiiiira_.
— Может, это судьба, что мы все читаем #беременная, — пишет marina_guseva1903.
На видео певица танцует под композицию собственного исполнения "Бери меня".
Life Shot наш оперативный канал в Telegram