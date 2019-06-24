ЦИК Украины обратилась в полицию из-за нарушений партии Саакашвили

Представители партии Михаила Саакашвили "Рух нових сил" ("Движение новых сил") не были допущены к участию в парламентских выборах из-за нарушения процедуры выдвижения. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Центризбиркома Незалежной.

Как уточняется, гнев Центральной избирательной комиссии вызвал тот факт, что выборы были назначены 21 мая, а партия успела обсудить участие в них 8 мая. Кроме того, были замечены нарушения в ходе непосредственного выдвижения депутатов 10 июня.

По предварительным данным, о нарушении ЦИК сообщила в правоохранительные органы "для осуществления проверки и, в случае необходимости, принятия предусмотренных законодательством мер реагирования".

Ранее бывший лидер Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Рух нових сил" на парламентские выборы отправится самостоятельно.