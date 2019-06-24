В ДР Конго от Эболы погибло более 1,5 тысячи человек за год

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Фото © United Nations Photo

Количество погибших из-за геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго с июля 2018 года превысило 1,5 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

— Ситуация на воскресенье, 23 июня 2019 года: всего 2239 случаев (заражения. — Прим. Лайфа) — 2145 подтверждённых и 94 возможных, 1506 погибших и 621 вылеченный, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф писал о том, что в ДРК число инфицированных превысило две тысячи в начале июня.

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