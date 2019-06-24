Беглов рассказал, сколько зрителей посетило "Алые паруса"

Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге в этом году посетило более 1,4 миллиона человек. Об этом ТАСС сообщил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.

— Праздник собрал один миллион 452 тысячи зрителей, в том числе на Дворцовой площади 88 тысяч человек, — рассказал Беглов.

Напомним, в Санкт-Петербурге завершился праздник выпускников "Алые паруса". Его гости смогли увидеть концерт с участием звёзд российской эстрады. Завершилось мероприятие входом в акваторию Невы брига "Россия" под алыми парусами, который и символизирует собой праздник. Сопровождалось всё это масштабным пиротехническим шоу.