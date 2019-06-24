В России разработали собственную вакцину от полиомиелита

Глава Роспотребнадзора поделилась тем, что сейчас перед учёными также стоит задача создать универсальную сыворотку от нескольких инфекций.

В России проходят клинические испытания отечественной вакцины от полиомиелита, ранее закупавшейся за рубежом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

— Преимущественное наполнение национального календаря обеспечивается за счёт российских вакцин. У нас практически все вакцины, которые закупаются за федеральные деньги для обеспечения нацкалендаря, — отечественные, за исключением инактивированной вакцины против полиомиелита, — пояснила она.

Попова отметила, что в ближайшее время вакцина будет выведена на российский рынок, добавив, что сейчас перед учёными стоит задача создать сыворотку, защищающую от нескольких инфекций.

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