В России разработали собственную вакцину от полиомиелита

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Фото © Pixabay

Глава Роспотребнадзора поделилась тем, что сейчас перед учёными также стоит задача создать универсальную сыворотку от нескольких инфекций.

В России проходят клинические испытания отечественной вакцины от полиомиелита, ранее закупавшейся за рубежом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Преимущественное наполнение национального календаря обеспечивается за счёт российских вакцин. У нас практически все вакцины, которые закупаются за федеральные деньги для обеспечения нацкалендаря, — отечественные, за исключением инактивированной вакцины против полиомиелита, — пояснила она.

Попова отметила, что в ближайшее время вакцина будет выведена на российский рынок, добавив, что сейчас перед учёными стоит задача создать сыворотку, защищающую от нескольких инфекций.

Ранее Лайф писал о том, что президент России Владимир Путин призвал оградить товары первой необходимости от торговых и санкционных препятствий.

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