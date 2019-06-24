СМИ: Количество бюджетных мест в вузах РФ к 2024 году сократится на 17%

При этом, согласно данным издания, планируется увеличение числа абитуриентов на 15%.

В вузах России количество бюджетных мест в 2024 году по сравнению с текущим сократится на 17%. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

Согласно данным документа, в 2020 году планируется сокращение бюджетных мест на 2%, после чего с каждым годом показатель будет падать на 4%, достигнув к 2024 году 432,2 тысячи мест (в 2019 году — 518,4 тысячи).

По информации камбина, число абитуриентов за пять лет вырастет на 15% (с 713,8 тысячи в 2019 году до 823,8 тысячи в 2024 году). При этом на одно место будут претендовать 1,9 человека, тогда как в текущем году — 1,5 человека.