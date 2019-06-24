В Камеруне 22 человека погибли при столкновении автобуса и грузовика

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Фото © Twitter/CRTVweb

22 человека погибли в результате столкновения грузовика с автобусом недалеко от населённого пункта Бахам в Западном регионе Камеруна. Об этом сообщил губернатор региона Ава Фон Аугустин.

Водитель автобуса вывел машину на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате погибло 22 человека, — цитирует губернатора портал Cameroon-Info.

Обстоятельства происшествия уточняются. Свидетели происшествия полагают, что в смерти людей виновен водитель автобуса, превысивший скорость.

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