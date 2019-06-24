Учёные оценили состояние косаток и белух во время перевозки к центру передержки

Косатки и белухи, которых перевозят к центру передержки в Сахалинском заливе, не выказывают признаков стресса. Об этом рассказали в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

При этом учёные отметили, что сейчас наблюдается благоприятная погода для перевозки животных и это сказывается на их самочувствии.

— Они ведут себя спокойно, дыхание ровное, признаков стресса не наблюдается. Температура воды в транспортировочных ваннах комфортная для животных и составляет 17–18 градусов, — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее стало известно, когда выпустят вторую группу животных из "китовой тюрьмы".

Напомним, осенью 2018 года в Приморье суд арестовал 90 белух и 11 косаток, которые были незаконно выловлены. За их освобождение выступили Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто.