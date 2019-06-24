Иностранное судно спасло в Японском море шестерых рыбаков из КНДР

Корабль Blue Balance, ходящий под флагом Панамы, спас в Японском море шестерых северокорейских рыбаков с полузатопленной шхуны, на которой они пребывали целую неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Владивостока Николая Пирожкова.

— 22 июня приблизительно в 141 миле к юго-востоку от порта Находка они спасли шесть северокорейских рыбаков с полузатопленной рыболовной шхуны, которая потерпела крушение в штормовую погоду 15 июня, — приводит Пирожков слова капитана Blue Balance.

Начальник МСКЦ добавил, что решение о месте передачи северокорейских моряков остаётся на усмотрение судовладельца.