СМИ: Столица Индонезии переедет на другой остров к 2024 году

Причина состоит в перегруженности Джакарты, на улицах которой автомобилисты тратят в пробках по 22 дня в году.

Власти Индонезии надеются, что к 2024 году правительственные органы переедут из Джакарты в новую столицу на остров Калимантан. Об этом сообщил министр планирования и национального развития Бамбанг Броджонегоро в интервью газете The Jakarta Post.

— Планируется создать отдельную структуру, которая займётся всеми вопросами переноса столицы. Мы рассчитываем, что в будущем году на законодательном уровне будет утверждён генеральный план, а уже к 2024 году правительственные структуры начнут работать в новой столице, — рассказал министр.

Глава ведомства также добавил, что после рассмотрения вариантов решили, что столица переедет с самого густонаселённого острова Ява на другой — Калимантан, точное место президент Индонезии Джоко Видодо объявит в течение этого года.

Одной из причиной подобного решения является перегруженность Джакарты: в столице, по данным исследования компании Uber, автомобилисты тратят в пробках 22 дня в году — это самый высокий показатель в Азии.