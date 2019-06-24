СМИ: Самолёт Air Canada совершил экстренную посадку в Ванкувере

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Фото © Twitter / Air Canada

Как уточняется, соответствующее решение экипаж воздушного судна принял после того, как во время полёта отказал один из двигателей.

Пассажирский самолёт канадского авиаперевозчика Air Canada совершил вынужденное приземление в аэропорту Ванкувера из-за возникших неполадок, сообщает телеканал CTV.

<p>Скриншот © <a href="https://www.flightradar24.com/data/flights/ac538#2102f9cc" target="_blank">flightradar24</a></p>

Как уточняется, соответствующее решение экипаж воздушного судна принял после того, как во время полёта отказал один из двигателей.

По предварительным данным, на борту самолёта, летевшего в Анкоридж, находилось 112 пассажиров. Никто не пострадал.

Позднее представители аэропорта подтвердили данную информацию.

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