СМИ: Самолёт Air Canada совершил экстренную посадку в Ванкувере

Как уточняется, соответствующее решение экипаж воздушного судна принял после того, как во время полёта отказал один из двигателей.

Пассажирский самолёт канадского авиаперевозчика Air Canada совершил вынужденное приземление в аэропорту Ванкувера из-за возникших неполадок, сообщает телеканал CTV.

Как уточняется, соответствующее решение экипаж воздушного судна принял после того, как во время полёта отказал один из двигателей.

По предварительным данным, на борту самолёта, летевшего в Анкоридж, находилось 112 пассажиров. Никто не пострадал.

Позднее представители аэропорта подтвердили данную информацию.