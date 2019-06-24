Пять человек погибли на востоке Бангладеш из-за сошедшего с рельсов поезда

По предварительным данным, количество пострадавших в результате инцидента близко к сотне.

Пять человек стали жертвами инцидента с поездом на мосту Маулвибазар, находящемся на востоке Бангладеш, пишет газета Daily Star.

По предварительным данным, количество пострадавших в результате инцидента близко к сотне.

Как уточняется, во время проезда через мост один из составов сошёл с рельсов и упал в реку, ещё два вагона приземлились у берегов канала.

К настоящему моменту всех пострадавших госпитализировали, а погибших вытащили из канала. На месте происшествия работает полиция.