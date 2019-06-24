В Новосибирске рейс в Анталью задержали на 9 часов из-за неисправности лайнера

Рейс авиакомпании "Айфлай" Новосибирск — Анталья задержан на девять часов из-за неисправности лайнера Airbus A330. Об этом РИА "Новости" сообщила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Она отметила, что рейс 8325 должен был вылететь в 8:55 по местному времени (4:55 по московскому), однако по плану вылет ожидается в 17:30 по местному времени.

Пассажиры сейчас находятся в "стерильной зоне", а сотрудники надзорного органа следят за выполнением всех прав пассажиров.

Ранее Лайф рассказывал, как вылет рейса Новосибирск — Паттайя был задержан из-за недовольных пассажиров, которые отказывались лететь предложенным бортом, указывая на его неисправность.