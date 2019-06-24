СМИ: В ФАС предложили отказаться от субсидирования железнодорожных направлений

Данная мера была предложена с целью восстановления пассажиропотока, так как она должна положительно отразиться на качестве услуг поездов и на их состоянии.

Федеральная антимонопольная служба предложила прекратить регулировать цены на билеты всех железнодорожных маршрутов и продолжать субсидировать лишь социально значимые направления. Соответствующее предложение руководитель ФАС Игорь Артемьев направил вице-премьеру Максиму Акимову.

По словам Артемьева, субсидии не так эффективны и от них стоит частично отказаться.

— В регулируемом сегменте цены устанавливаются без учёта спроса, и, как следствие, пассажирооборот продолжает снижаться с 2010 года. Бюджетные субсидии компенсируют разницу между "экономически обоснованным" и "фактическим" тарифами. Постоянное снижение пассажирооборота приводит к росту потребности в субсидировании, — приводит выдержку из письма "Коммерсант".

Кроме того, глава ФАС заметил, что снижение цен на билеты ухудшает качество услуг и "покрывает" ущерб от плохой работы перевозчика. В результате "качество услуг в плацкартах и состояние обычных поездов не соответствуют ожиданиям пассажиров".

Ранее в РЖД опровергли данные о резком повышении цен на плацкарт, заявив, что тарифы на текущий год были установлены ФАС.