Более 700 человек обратились в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии

Больше всего людей интересует, как вернуть деньги за ранее приобретённые билеты и путёвки.

Более 700 человек обратились на горячую линию Роспотребнадзора, организованную в связи с последними событиями в Грузии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

— По итогам двух дней работы: наибольшее количество вопросов, поступивших на горячую линию, связано с уточнением сроков ввода в действие запрета на воздушные перевозки Россия — Грузия и возможности вернуть денежные средства за ранее приобретённые билеты и туристические услуги, — говорится в сообщении.

Кроме того, людей интересует порядок оформления документов для составления претензии или иска, а также дополнительные вопросы, связанные с ситуацией.

Большая часть звонков была из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы и Казани.

Напомним, в Грузии продолжаются акции протеста в ответ на предложение российскому делегату стать спикером в парламенте Грузии. В результате чего президент России Владимир Путин подписал указ о запрете полётов российских авиакомпаний на территорию Грузии.