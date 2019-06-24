Рейс Анапа — Уфа приземлился в Самаре из-за технической неисправности

Самолёт Boeing 737-500 авиакомпании UTair, выполнявший рейс Анапа — Уфа, совершил экстренную посадку в Самаре из-за технической неисправности борта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе уфимской воздушной гавани.

Посадка в аэропорту Курумоч произошла в 0:19 по московскому времени. На борту лайнера в этот момент находилось 99 пассажиров.

По последним данным сервиса Flightradar24, пассажиры прибыли в Уфу, однако туда их доставил резервный борт.

Ранее Лайф рассказывал о задержке рейса Новосибирск — Анталья на девять часов из-за технической неисправности Airbus A330 авиакомпании "Айфлай".