Под Благовещенском госпитализировали двух мужчин после удара молнии

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В селе Каникурган Благовещенского района Амурской области двое мужчин госпитализированы после удара молнии. Об этом в "Инстаграме" сообщила пресс-служба администрации района.

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Сегодня в 09.28 оператору системы-112 ЦОВ ЕДДС Благовещенского района поступило собщение, что на территории с.Каникурган молния ударила в людей. Пострадали двое мужчин, со слов очевидцев они разговаривали в это время по сотовому телефону. К великому счастью, совсем рядом находилась карета скорой помощи ГАУЗ АО (АОКБ) ОСП "Врачебная амбулатория с.Волково Благовещенского района". При транспортировке пострадавших в ГАУЗ АО (АОКБ) Областная поликлинника, им была оказана первая медицинская помощь. Удары молнии во многом случайны и наука не знает доказательств теории, что именно сотовый телефон во время разговора увеличивает вероятность поражения. Особенно в городе, где есть и высотные здания, и громоотводы, и базовые станции сотовых операторов, излучающие, кстати, гораздо сильнее, чем телефон в кармане или около уха. Телефон делает последствия удара молнии более серьезными. Он действительно может вызвать ожог и повреждение внутренних органов, но только в том случае, если будет металлическим (то есть не стеклянным iPhone или пластиковым Samsung) и будет контактировать с кожей. #Blagraion #Благовещенскийрайон

Публикация от Благовещенский район (@blagraion)

Сегодня в 09:28 (03:28 мск) оператору Системы-112 ЦОВ ЕДДС Благовещенского района поступило сообщение, что на территории с. Каникурган молния ударила в людей. Пострадало двое мужчин, со слов очевидцев, они разговаривали в это время по сотовому телефону, — говорится в сообщении.

При этом рядом с местом ЧП дежурила карета скорой помощи, врачи которой незамедлительно оказали помощь пострадавшим.

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