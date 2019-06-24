Под Благовещенском госпитализировали двух мужчин после удара молнии

В селе Каникурган Благовещенского района Амурской области двое мужчин госпитализированы после удара молнии. Об этом в "Инстаграме" сообщила пресс-служба администрации района.

— Сегодня в 09:28 (03:28 мск) оператору Системы-112 ЦОВ ЕДДС Благовещенского района поступило сообщение, что на территории с. Каникурган молния ударила в людей. Пострадало двое мужчин, со слов очевидцев, они разговаривали в это время по сотовому телефону, — говорится в сообщении.

При этом рядом с местом ЧП дежурила карета скорой помощи, врачи которой незамедлительно оказали помощь пострадавшим.