Экс-конгрессмен Джо Сестак решил участвовать в президентских выборах в США

Защитить американскую мечту, если он станет президентом, пообещал бывший конгрессмен-демократ и адмирал ВМС в отставке Джо Сестак. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Сестака.

— Американцам сейчас нужен кто-то, кто в ответе перед ними, кто выше личных интересов, выше партии, выше любого специального интереса… Президент, который обладает глубиной глобального опыта, для того чтобы восстановить лидерство Америки в мире и чтобы защитить нашу американскую мечту, — отметил он в своём обращении.

По его мнению, двумя главными целями страны являются изменение ситуации с климатом и прекращение несправедливостей, накрывших либеральный мир. К таковым он причисляет и "контроль Китая над сетями 5G", и якобы имевшее место "российское вмешательство в демократические выборы".

Сестак добавил, что позже других обнародовал своё решение, так как у его дочери произошёл рецидив рака и он должен был находиться рядом с ней.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп признался, что не готов к поражению на президентских выборах в 2020 году.