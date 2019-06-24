Си Цзиньпин посетит неформальную встречу лидеров стран БРИКС на саммите G20

Помощник министра КНР заверил, что Китай уделяет пристальное внимание сотрудничеству пяти государств.

Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС (РФ, Индия, Китай, Бразилия, ЮАР) на площадке саммита G20. Об этом сообщил помощник главы МИД КНР Чжан Цзюнь.

Согласно его словам, международная ситуация характеризуется неопределённостью и нестабильностью, в связи с чем мировое сообщество надеется на поддержание "мультилатерализма (организация международных отношений, в которых стороны пользуются привилегиями. — Прим. Лайфа), открытой и недискриминационной многосторонней торговой системы" в выстраивании структуры мировой экономики.

— Китай всегда уделял пристальное внимание сотрудничеству в рамках БРИКС и самому этому механизму, на встрече в Осаке лидеры проведут обсуждение и обмен мнениями по вопросам укрепления сотрудничества в рамках БРИКС, совместному ответу на современные вызовы, с которыми сталкивается международное сообщество, совместному противостоянию протекционизму, — заявил Цзюнь.

Помощник министра КНР отметил, что Си Цзиньпин обсудит с другими лидерами сотрудничество в сфере экономики, политики, безопасности и в гуманитарной области.

Напомним, что встреча лидеров "Большой двадцатки" пройдёт в Осаке 28–29 июня.