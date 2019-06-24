При столкновении иномарки с автобусом в Приморье погиб один человек

В Приморском крае в результате столкновения легковушки с пассажирским автобусом погиб один человек, ещё 11 пострадали. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД РФ.

По данным полиции, 21-летний водитель Toyota Vista при обгоне выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с автобусом. Водитель иномарки погиб на месте, в этом году он дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Как отметили в ведомстве, в салоне автобуса находилось девять пассажиров. Им управлял 47-летний мужчина, стаж вождения которого составляет более 24 лет.

— В результате удара один человек погиб, 11 получили травмы различной степени тяжести. Погибший — водитель легкового автомобиля, на момент автоаварии его стаж вождения составил 2 года, — говорится в сообщении МВД.

Ведомство отмечает, что ДТП произошло на сухом асфальте без повреждений.