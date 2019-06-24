Япония надеется на упорные переговоры с Россией по мирному договору

Конкретная польза, которую стремится извлечь Токио из встречи на саммите G20, состоит в восьми пунктов экономического плана.

Правительство Японии в преддверии встречи премьер-министра Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина, которая назначена на 29 июня, рассчитывает на упорные переговоры по вопросу мирного договора между двумя странами. Об этом на пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

— Мы намерены продолжать плотные переговоры на основе нашей позиции, которая заключается в стремлении заключить мирный договор после решения территориальной проблемы, — уточняет он.

Что касается конкретных договорённостей, которые планирует достичь японская сторона по итогам грядущим переговоров, то генсек кабмина страны отметил, что в данный момент "продвигается конкретизация экономического плана из восьми пунктов".

Напомним, что встреча глав России и Японии в Осаке назначена на второй день "Большой двадцатки" — 29 июня. Си Цзиньпин заявил, что надеется на благоприятный исход переговоров с Путиным.