Пять самолётов не смогли сесть в Тюмени и улетели в Екатеринбург из-за погоды

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Фото © Pixabay

Пять следовавших в Тюмень самолётов не смогли приземлиться в аэропорту Рощино из-за погоды. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как отмечается, воздушные суда были направлены в Екатеринбург и благополучно совершили посадку в аэропорту Кольцово. Представители воздушной гавани отметили, что речь, в частности, идёт о рейсах из Симферополя и Москвы.

Воздушные суда уже вылетели из Екатеринбурга в пункт назначения, — отмечает представитель Кольцово.

На сайте тюменского аэропорта, в свою очередь, сообщается, что из-за сложных метеоусловий был задержан вылет шести рейсов в Москву, одного в Сочи. Также на 2,5 часа позже в Анталью вылетел самолёт авиакомпании "Ямал".

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