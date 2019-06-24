Директор рассказала о планах выпускника Путина, набравшего 300 баллов на ЕГЭ

Томский выпускник МБОУ "Северская гимназия" Александр Путин, набравший на ЕГЭ 300 баллов, планирует продолжить учёбу в Московском физико-техническом институте (МФТИ), после чего работать в космической отрасли. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора гимназии Ирину Мирошникову.
Она отметила, что максимальные баллы Александр получил по математике, физике и русскому языку. Огромную роль в разностороннем развитии выпускника сыграли родители, заверила директор, подчеркнув порядочность, скромность и целеустремлённость отличника.
— Он больше технического склада и при этом очень разносторонний: кандидат в мастера спорта по полиатлону и занимается музыкой. Планирует продолжить учёбу в Москве в МФТИ и работать в космической отрасли, — рассказала она.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram